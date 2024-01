Deverá haver corte de juros este ano, mas o momento é incerto, diz Villeroy de Galhau, do BCE

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), François Villeroy de Galhau disse nesta terça-feira (16) que embora seja muito cedo para declarar vitória na batalha contra a inflação, o BCE provavelmente cortará juros este ano. Ele, no entanto, não quis comentar em qual "estação" poderá vir o primeiro corte de juros, durante painel do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

Segundo Villeroy de Galhau, que também é presidente do BC da França, a expectativa tanto na zona do euro quanto nos EUA é de um "pouso suave" - evitando uma recessão significativa -, o que levanta a questão do papel da política monetária na desinflação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante da queda constante do núcleo da inflação e da bem-sucedida ancoragem das expectativas de inflação, há claras diferenças em relação às crises inflacionárias da década de 1970, acrescentou ele. Fonte: Dow Jones Newswires.