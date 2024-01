Crédito concedido pelo Desenvolve SP em 2023 atinge R$ 1,012 bi, o 2º maior volume da história

O volume de crédito concedido pela Desenvolve SP em 2023 foi de R$ 1,012 bilhão, o segundo maior da história. Conforme a agência de fomento do governo do Estado de São Paulo, os desembolsos - voltados tanto à iniciativa privada quanto à pública - ficaram atrás apenas do R$ 1,085 bilhão de 2020, ano da pandemia de covid-19, em que as empresas prejudicadas pela situação tiveram alta demanda por capital de giro.

O valor de 2023 representa um aumento de 38% em relação a 2022, quando os financiamentos pela agência atingiram R$ 735,7 bilhões.

O movimento pode ser explicado, dentre outros fatores, pela forte alta de empréstimos adquiridos pelo setor público, que foram de R$ 140,3 milhões, em 2022, a R$ 542,2 milhões em 2023 - 53,6% do total -, um crescimento de 286%.