Cautela externa impede Ibovespa de subir por alta do petróleo e sinais da China

O recuo do principal indicador da B3 ocorre apesar da valorização do petróleo no exterior. Com isso, as ações da Petrobras cedem moderadamente, assim como as da Vale, apesar de sinais de estímulos na China.

Nem mesmo anima a afirmação do primeiro-ministro chinês, Li Qiang, durante o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, de que o PIB do país cresceu aproximadamente 5,2% em 2023, superando a meta de 5,00%. Hoje à noite, a China divulgará o PIB de 2023 e os números de dezembro da indústria e do varejo.

"O PIB chinês de 2023 cresceu por outros setores, a situação do setor imobiliário está terrível, e era para o Banco do Povo da China cortar as taxas de juros de médio prazo nesta semana, mas não o fez. Por lá, as siderúrgicas estão paralisadas para manutenção pois não há demanda", descreve o estrategista-chefe do Grupo Laatus, Jefferson Laatus.

Em meio a alertas de autoridades monetárias sobre a inflação mundial ainda resiliente, há temores de que as taxas básicas de juros de economias desenvolvidas, sobretudo na Europa, demorem mais para começar a cair. As bolsas europeias caem, assim como as americanas.

"Há uma aversão a risco razoável", sintetiza em nota o economista Carlos Lopes, do banco BV, citando além do recuo das bolsas o avanço dos rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA, com altas superiores a 4,00%.

Por aqui, foi divulgada a pesquisa sobre serviços nesta manhã. Houve alta de 0,4% em novembro ante outubro, ante mediana das estimativas de expansão de 0,50%. Além disso, acompanha as negociações em torno da reoneração da folha de pagamento.

Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram, mas ainda não foi fechado nenhum acordo, o que pode acontecer em fevereiro.