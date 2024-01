Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, com perdas lideradas por Hong Kong

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 16/01/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta terça-feira, com perdas lideradas por Hong Kong e em meio a uma possível correção técnica no Japão após um recente rali.

O Hang Seng teve queda de 2,16% em Hong Kong, a 15.865,92 pontos, pressionado pelo subíndice do setor imobiliário, que sofreu um tombo de 3,2% após resultados decepcionantes de vendas em 2023.