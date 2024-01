FPE reforça, antes de reunião de Haddad com Pacheco, que MP impede diálogo sobre desoneração

O presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), deputado Joaquim Passarinho (PL-PA), reforçou ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) nesta segunda-feira, 15, que a decisão do governo de enviar uma medida provisória (MP) para revogar a partir de abril a política de desoneração da folha de pagamento impede o debate com o Congresso. O parlamentar voltou a defender a devolução da MP para que uma nova alternativa seja construída.

"Com a MP não tem discussão. (O texto) não é o problema, mas o Congresso é a casa do debate, a MP não traz debate, traz insegurança jurídica", disse Passarinho.

Ele defendeu que uma eventual proposta aprovada deveria começar a valer apenas no próximo ano para que as empresas tenham tempo para se planejarem financeiramente.