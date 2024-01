Em Davos, dirigente do BCE sugere aguardar até o verão europeu para considerar corte de juros

Integrante do conselho do Banco Central Europeu (BCE), Joachim Nagel sugeriu nesta segunda-feira, 15, que o verão europeu - que tem início em 20 de junho - pode ser o momento apropriado para o BCE começar a considerar a possibilidade de reduzir juros. Em entrevista à Bloomberg, ele ressaltou que é cedo demais para discutir o assunto agora, uma vez que a inflação na zona do euro segue muito alta.

"Talvez possamos esperar pelas férias de verão ou algo assim, mas não quero especular", disse Nagel, que também é presidente do BC alemão (Bundesbank).

Nagel está em Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial.