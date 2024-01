Cearense ganha mais de R$ 500 mil em aposta da Lotofácil

O vencedor fez uma aposta simples no município de Jijoca de Jericoacoara e acertou as 15 dezenas do prêmio. Valor foi dividido entre outros ganhadores

Uma aposta simples feita por canal eletrônico, no valor de R$ 3, resultou em um prêmio de R$ 515.950,98 para um apostador na cidade de Jijoca de Jericoacoara, no litoral oeste do Ceará. O sortudo completou as 15 dezenas da Lotofácil em concurso no último sábado, 13.

O cearense não foi o único a receber o prêmio máximo das Loterias Caixa e dividiu a sua “bolada” com outros sete apostadores, que também acertaram a quinzena. Entre os estados dos vencedores, encontra-se São Paulo, Santa Catarina, Goiás e Rio de Janeiro.

Ainda na Lotofácil, das 592 apostas com 14 acertos, 11 apostadores do Ceará receberam um valor estimado em R$ 1.177,86.