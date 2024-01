Tesouro britânico abre consulta pública sobre propostas para aprimorar regulações bancárias

O Tesouro do Reino Unido abriu na quinta-feira, 11, uma consulta pública sobre propostas para aprimorar regulações para instituições bancárias no país, incluindo a criação de um novo mecanismo para lidar com falências de bancos pequenos. As novas regras estão disponíveis para avaliação e comentários até o dia 7 de março de 2024.

Entre as mudanças, o Tesouro britânico propõe uma revisão do limite anual que os órgãos reguladores podem cobrar do setor bancário, atualmente calculado em 1,5 bilhão de libras.

"A nova regulação permitirá que certos custos associados à liquidação das instituições sejam completados pela própria indústria, ao invés da população", afirmou o órgão, em nota. "Essa consulta busca feedback sobre a fonte de recursos e o escopo de aplicação propostos."