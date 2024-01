Ibovespa sobe com ajuda de Petrobras e de olho no Fed

Com apoio enfraquecido ao longo da tarde nas ações da Petrobras (ON +0,53%; PN +0,26%, na mínima do dia no fechamento) - em meio ao aprofundamento da tensão no Mar Vermelho, após o bombardeio de posições houthis no Iêmen por mísseis dos EUA e do Reino Unido nesta madrugada no Oriente Médio -, o Ibovespa obteve leve alta de 0,26%, aos 130.987,67 pontos, vindo de perdas nos três dias anteriores.

O desempenho desta sexta-feira limitou o ajuste negativo da semana a 0,78%. O índice segue sem adicionar ganhos nesta abertura de ano: as duas primeiras semanas de janeiro resultaram em perda agregada de 2,38% para o Ibovespa, que vinha de máximas históricas no encerramento de 2023, aos 134,1 mil pontos.

Nesta sexta-feira, oscilou dos 130.409,66 aos 131.927,11 pontos, saindo de abertura aos 130.652,22 pontos. O giro ficou em R$ 19,3 bilhões na sessão. Em Nova York, o dia também foi de variações comedidas, sem sinal único, entre -0,31% (Dow Jones) e +0,08% (S&P 500). Mas, ao longo da semana, diferentemente do que se observou na B3, os três índices de NY acumularam ganhos, entre 0,34% (Dow Jones) e 3,09% (Nasdaq), com a leitura da inflação ao produtor nesta sexta-feira mantendo viva a expectativa de que os juros do Fed possam, de fato, cair a partir de março.