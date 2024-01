Exportações da China sobem 2,3% na comparação anual de dezembro e superam previsão

As exportações da China subiram 2,3% em dezembro ante igual mês do ano passado, depois de subirem 0,5% em novembro, segundo dados publicados pelo órgão alfandegário do país nesta sexta-feira, 12. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam alta de 1,8%.

Também no confronto anual, as importações chinesas avançaram 0,2% em dezembro, após queda de 0,6% em novembro. O resultado do último mês do ano veio levemente acima da expectativa, que era de estabilidade.

Também em dezembro, a China acumulou superávit comercial de US$ 75,3 bilhões, maior do que o saldo de US$ 68,39 bilhões de novembro e também acima da projeção do WSJ, de US$ 74,3 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.