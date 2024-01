Chance de corte de juros pelo Fed na reunião de março salta a 83,2%, após PPI, diz CME Group

A probabilidade de corte de juros na reunião de março pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) aumentou para 83,2% após a divulgação da inflação ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos EUA, que veio abaixo das expectativas, segundo monitoramento do CME Group. Antes do dado, a chance de corte em março era menor que 70%.

Enquanto isso, a probabilidade de manutenção despencou de 30,5% para 16,8% após o dado.

Depois do PPI indicar contração em dezembro contra novembro, a ferramenta do CME passou a ver como majoritária a probabilidade da taxa de juros do Fed ser cortada em 175 pontos-base até dezembro de 2024, com a maior chance (38,2%) da taxa terminar 2024 entre 3,50% e 3,75%.