Taxa anual do CPI da OCDE desacelera pelo 3º mês seguido em novembro, a 5,4%

Apenas a taxa anual do núcleo do CPI - que exclui as voláteis categorias de energia e alimentos - arrefeceu de 6,5% em outubro para 6,3% em novembro, atingindo o menor nível desde abril de 2022.

Já no G20, grupo que reúne as 20 maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI acelerou levemente entre outubro e novembro, de 5,7% para 5,8%, informou a OCDE.