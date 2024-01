Presidente do IBGE celebra em vídeo edital de concurso para preencher 895 vagas no instituto

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, celebrou, em vídeo divulgado nesta quinta-feira, 11, a participação do órgão no Concurso Público Nacional Unificado do governo federal. O IBGE prevê preencher 895 vagas para servidores no instituto através da seleção pública, o que configuraria o "maior concurso da história" do órgão, segundo Pochmann.

"Neste ano de 2024, quando o IBGE completa 88 anos de existência, ele vai realizar o seu maior concurso da história. E é um concurso que faz parte de um processo seletivo nacional, conduzido pelo governo federal, o governo do presidente Lula, que tem feito um esforço muito importante para revalorizar a função pública e ampliar os quadros dos servidores da Nação", disse Pochmann, em notícia distribuída pelo IBGE.

O instituto reforçou que as inscrições para concorrer às vagas disponíveis estarão abertas entre 19 de janeiro e 9 de fevereiro de 2024, mediante pagamento de uma taxa de R$ 60 para cargos nível médio e de R$ 90 para cargos de nível superior.