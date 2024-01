Inflação de serviços sai de 0,70% em novembro para 0,60% em dezembro no IPCA

A inflação de serviços - usada como termômetro de pressões de demanda sobre os preços - passou de um aumento de 0,70% em novembro para uma alta de 0,60% em dezembro, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A alta nos serviços foi puxada pelas passagens aéreas e pela alimentação fora de casa, apontou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Os serviços sobem (em dezembro) com alta de passagens aéreas e alimentação fora do domicílio. Normalmente, nesses meses de férias, final de ano, as famílias tendem a demandar mais restaurante, lanchonete, tendem a demandar mais esse tipo de estabelecimento. Isso pode influenciar a variação de alimentação fora do domicílio", justificou Almeida. "A alta nas passagens aéreas pode ser explicada pela época do ano, em que as famílias viajam mais."