Inflação ao consumidor na Argentina sobe 25,5% em dezembro e 211% em 2023

O índice de preços ao consumidor da Argentina teve crescimento de 25,5% em dezembro, na comparação com novembro, informou nesta quinta-feira, 11, o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec). O resultado representa uma aceleração, após o ganho mensal de 12,8% registrado em novembro.

Na comparação anual, o avanço foi de 211% no acumulado do ano, fechando 2023 com aceleração.

*Com informações da Dow Jones Newswires