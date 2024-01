Grupo Alimentação e Bebidas fecha 2023 com menor resultado desde 2017 no IPCA

A safra agrícola recorde ajudou a deter a inflação de alimentos em 2023. O custo das famílias com Alimentação e Bebidas subiu 1,03% no ano, uma contribuição de 0,23 ponto porcentual para a taxa de 4,62% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A variação do grupo Alimentação e Bebidas encerrou 2023 com o menor resultado desde 2017, quando havia recuado 1,87%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Foi uma combinação de fatores. Esse ano (2023) a gente teve safras muito boas, principalmente a safra de grãos. E os preços das commodities agrícolas tiveram redução no mercado internacional. Isso contribui para uma redução nos preços de diversos alimentos, como carnes, frango", justificou André Almeida, gerente do Sistema Nacional de Índices de Preços do IBGE.