Bolsas da Europa operam em alta modesta, com foco no CPI dos EUA

São Paulo, 11/01/2024 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta quinta-feira, após um dia de ganhos em Wall Street, enquanto investidores aguardam dados da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA que podem ajudar a definir a trajetória de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Com a agenda da Europa esvaziada, o foco hoje é a nova pesquisa sobre o CPI dos EUA, que será divulgada nas próximas horas e pode dar um rumo mais claro aos juros americanos. Nesta manhã, as chances de o Fed começar a reduzir seus juros básicos em março estavam em torno de 67%, segundo ferramenta de monitoramento do CME Group.

O comedido apetite por risco nos mercados europeus vem após o desempenho positivo das bolsas de Nova York ontem, em especial de ações de tecnologia do Nasdaq.

Às 6h53 (de Brasília), a Bolsa de Londres tinha ligeira alta de 0,12%, a de Paris subia 0,33% e a de Frankfurt avançava 0,39%. Já as de Milão, Madri e Lisboa registravam ganhos de 0,45%, 0,44% e 0,81%, respectivamente.

Em Paris, a ação do Casino mostrava alta de 0,50% após o consórcio que negocia para assumir o controle do grupo varejista francês ser dispensado da obrigação de fazer uma oferta pública por ações da empresa.

