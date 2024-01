Bolsas da Europa fecham em queda, após CPI abalar convicção de alívio monetário forte nos EUA

As bolsas da Europa fecharam o pregão desta quinta-feira, 11, em queda, após a aceleração da taxa anual da inflação ao consumidor (CPI) em dezembro nos Estados Unidos abalar a convicção sobre um ciclo de alívio monetário intenso pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Os dados dos Estados Unidos apagaram o leve ganho visto nos mercados acionários europeus pela manhã. As ações do setor bancário na região acompanharam as pressões sobre papéis similares em Wall Street. Em Londres, o índice referencial terminou a sessão na mínima do dia.

Em conferência realizada no período da manhã, o economista-chefe do Citi na Europa, Arnaud Marès, alertou que as taxas de inflação, apesar de em queda, demonstraram ser mais resistentes do que o imaginado, e um choque de oferta provocado pelos conflitos geopolíticos que "evoluem paralelamente" pode prejudicar os planos do Banco Central Europeu (BCE) e de outros BCs de cortar juros no primeiro semestre deste ano.

Em Londres, o índice referencial FTSE 100 fechou na mínima intradiária, com perda de 0,98%, aos 7.576,59 pontos. Entre as instituições bancárias, o Barclays perdeu 4,77% e o Lloyds caiu 3,77%.