Nos EUA, senadores republicanos alertam que acordo de gastos provisório poderá ser necessário

O Congresso dos Estados Unidos poderá ter de aprovar outro projeto de lei de gastos de curto prazo para evitar uma paralisação parcial do governo em menos de duas semanas, possivelmente forçando o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, a quebrar uma promessa que havia feito a colegas republicanos de não recorrer a medidas do tipo.

O líder da minoria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que o prazo apertado significa que o Congresso poderá ter de aprovar um projeto de lei provisório para manter o governo funcionando. A atual lei provisória financia partes do governo até 19 de janeiro e o restante até 2 de fevereiro.

Johnson e o líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, fecharam um acordo no domingo, 7, para estabelecer os gastos discricionários gerais em US$ 1,66 trilhão no ano fiscal de 2024. O acordo, no entanto, deixou alguns detalhes importantes em aberto, e muitos republicanos conservadores reclamaram que ele não prevê cortes significativos nos gastos federais, o que ameaça sua aprovação no plenário.