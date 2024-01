Aposentado do INSS e estudante terão bilhete a R$ 200, diz ministro

A quantidade de passagens previstas na primeira fase do programa deve ser anunciada pelo governo no dia do lançamento. Segundo Costa Filho, a negociação com as aéreas está "bem alinhada". Em 18 de dezembro, ao lado do ministro, o presidente da Azul, John Rodgerson, havia anunciado a oferta de 10 milhões de assentos por até R$ 799. Já o presidente da Gol, Celso Ferrer, falou em 15 milhões de assentos por até R$ 699. Jerome Cadier, da Latam, prometeu promoções semanais com um destino com bilhetes sempre abaixo de R$ 199.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.