Vendas de carros na China avançam 5,6% em 2023, a 21,7 milhões de unidades

As vendas de veículos na China avançaram mais uma vez em 2023, impulsionadas por medidas de estímulos do governo e promoções de vendas. As vendas no varejo de veículos de passeio no maior mercado automotivo do mundo cresceram 5,6% em relação ao ano anterior, a 21,7 milhões de unidades, segundo dados publicados pela associação local do setor nesta terça-feira, 9.

Em 2022, quando a China ainda estava sob restrições motivadas pela pandemia de covid-19, as vendas haviam subido 1,9%.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apenas em dezembro, as vendas no varejo tiveram expansão anual de 8,5%, a 2,35 milhões de veículos, em meio a promoções de fim de ano e incentivos de governos locais.