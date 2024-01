Treasuries: juros ficam mistos, com agenda esvaziada em compasso de espera por CPI nos EUA

As taxas dos Treasuries oscilavam sem direção única ao longo da curva no fim da tarde deste terça-feira, com os rendimentos da T-note de 2 anos em queda e os de 30 anos em alta, em semana de atenções voltadas para os dados de inflação nos Estados Unidos após relatório robusto do mercado de trabalho no país.

No fim da tarde em Nova York, o juro da T-note de 2 anos caía a 4,358%, ante 4,370% ontem e o da T-note de 10 anos tinha baixa a 4,016%, ante 4,017% ontem. Na contramão, o juro do T-bond subia a 4,184%, ante 4,158% no fim da tarde de segunda-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta terça-feira, os rendimentos mais curtos acentuaram o ritmo de queda e renovaram as mínimas da sessão após um leilão em que a taxa máxima dos papéis ficou abaixo da observada no mercado antes da operação. O Tesouro americano vendeu US$ 52 bilhões em T-notes de 3 anos com taxa máxima de 4,105% - inferior à de 4,134% registrada pouco antes do leilão.