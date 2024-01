Taxas de juros sobem com yields dos Treasuries, à espera de desfecho sobre desoneração

Os juros futuros começam a sessão desta terça-feira, 9, em alta, na esteira dos rendimentos dos Treasuries longos e do dólar, mas a liquidez é bem reduzida em dia de agenda esvaziada, cujo destaque é o encontro previsto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com líderes da Casa para debater a MP da compensação pela desoneração da folha. Às 9h21, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 batia máxima de 10,105%, de 10,074% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia a 9,895%, de 9,842%, e o para janeiro de 2029 avançava para 10,300%, de 10,252% no ajuste de segunda-feira.

