Simone Tebet: Vamos apostar que Brasil vai crescer acima de 2% em 2024

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse nesta terça-feira, 09, apostar que a economia brasileira vai crescer mais de 2% em 2024, contra a previsão menos otimista do mercado. O boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 08, pelo Banco Central aponta avanço de 1,59% na estimativa de crescimento do PIB neste ano.

"Estão falando que vai crescer 1,5%, então vamos apostar que o Brasil vai crescer acima de 2%", disse Tebet em entrevista ao programa A Voz do Brasil, da EBC, relembrando que, no início de 2023, as estimativas para a economia eram mais baixas e foram revisadas ao longo do ano. A aposta da ministra para 2024 vai em linha com a previsão já usada pelo governo federal, elaborada pelo Ministério da Fazenda, que estima alta do PIB de 2,2% neste ano.

Para justificar o otimismo, Tebet citou, por exemplo, os investimentos do PAC e o que chamou de "credibilidade" do mercado sobre a condução da economia pela equipe da Fazenda e do Planejamento, construída ao longo do último ano. Na visão de Tebet, a equipe econômica soube passar os "recados certos" e dialogar com o Congresso. "Agiu com transparência e o Congresso respondeu às nossas demandas e foi grande parceiro do governo", disse a ministra.