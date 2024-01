Produção industrial da Alemanha cai 0,7% em novembro e frustra previsão de estabilidade

A produção industrial da Alemanha caiu 0,7% em novembro ante outubro de 2023, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta terça-feira, 9, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam estabilidade da produção no período.

Apenas a produção manufatureira diminuiu 0,5% na comparação mensal de novembro, enquanto o setor de construção sofreu queda de 2,9%.

No confronto anual, a produção geral da indústria alemã encolheu 4,8% em novembro, no cálculo sem ajustes, informou o Destatis. Os dados da produção industrial de outubro foram revisados, para recuo mensal de 0,3% e declínio anual de 3,4%.