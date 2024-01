Presidente do IBGE menciona costura de parcerias com outros órgãos de governo

Pochmann também afirmou que o instituto de estatística deu início a uma parceria de cooperação técnica com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para uma pesquisa no campo do transporte aéreo civil brasileiro. O executivo, porém, não deu detalhes sobre os estudos que seriam empreendidos a partir desses acordos.

Em postagem no "X", o antigo Twitter, Pochmann anunciou na noite da segunda-feira, 8, que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome está finalizando os entendimentos com o IBGE para "uma nova série de trabalhos importantíssimos".

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Marcio Pochmann, declarou que a agenda de 2024 já está "reafirmando mudanças" no instituto, mencionando, em seguida, a costura de parcerias que tem feito com outros órgãos de governo.

"Agenda 2024, reafirmando mudanças. Após quatro meses de intenso processo democrático de concertação interna, com ampla participação dos servidores, o IBGE avança no ano de 2024 consolidando parcerias institucionais. Por um lado, a continuidade do diálogo com ministérios do Governo Federal. Agora, o destaque para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, cuja equipe liderada pelo ministro Wellington Dias finaliza os entendimentos para uma nova série de trabalhos importantíssimos com o IBGE", escreveu Pochmann, em sua conta na rede social.

E acrescentou: "Por outro lado, a abertura de cooperação com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que aponta para a inédita parceria de pesquisa no campo do transporte aéreo civil brasileiro. A reunião com o presidente Tiago Sousa Pereira e equipe definiu as possibilidades da realização de acordo de cooperação técnica entre a Anac e o IBGE."

A postagem traz fotos de reuniões de Pochmann com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, e com o diretor da Anac Tiago Sousa Pereira. Embora os encontros não constem da agenda oficial de Pochmann, as agendas públicas do ministro e da Anac revelam que as reuniões ocorreram em Brasília, na última sexta-feira, 5.