Ibovespa cai 0,74%, a 131,4 mil pontos, com ações de bancos e de commodities

Como ontem, o Ibovespa não contou com o apoio de pesos-pesados da B3, como Vale (ON -1,27%) e Petrobras (ON -0,55%, PN -0,86%), mas o desempenho das ações com exposição ao ciclo doméstico, hoje, foi insuficiente para que o índice progredisse, quebrando assim sequência de dois ganhos moderados. Nesta terça-feira, o Ibovespa oscilou dos 131.203,45 aos 132.425,91 pontos, saindo de abertura aos 132.423,55. Ao fim, mostrava perda de 0,74%, aos 131.446,59 pontos, com giro a R$ 18,6 bilhões. Em janeiro, cede agora 2,04%.

Assim como para o segmento de commodities, o dia foi negativo também para outro setor vital, o financeiro, com as ações do Bradesco em queda superior a 2% (ON -2,65%, PN -2,69%), após rebaixamento da recomendação do Goldman Sachs para os papéis da instituição financeira, de neutro para venda, com preço-alvo de R$ 16,00 - um potencial de desvalorização de 4,4% em relação ao fechamento de ontem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na ponta ganhadora do Ibovespa na sessão, destaque para Locaweb (+5,52%) e ISA CTEEP (+2,57%), além de 3R Petroleum (+4,20%), em dia de recuperação parcial do petróleo após o tombo do dia anterior, na esteira de cortes de preços pela Arábia Saudita. Hoje, o Brent de março subiu 1,93%, aos US$ 77,59 por barril, em Londres, enquanto o WTI de fevereiro, em Nova York, avançou 2,07%, a US$ 72,24 por barril. No lado oposto nesta terça-feira na B3, Gerdau (PN -5,22%, na mínima do dia no encerramento), Gerdau Metalúrgica (-4,58%) e CSN (-4,47%).