Haddad se reúne com Nubank e IRB em pausa de férias, sem previsão de fala à imprensa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa neste momento da primeira agenda do dia no gabinete da pasta na Avenida Paulista, em São Paulo. Ele está com David Vélez, fundador do Nubank, em reunião onde são apresentadas as últimas evoluções da agenda de inclusão financeira.

Haddad interrompeu na segunda-feira suas férias para participar, em Brasília, dos atos em defesa da democracia, após um ano dos ataques de radicais às sedes dos Três Poderes. Hoje, Haddad ainda tem, logo após o encontro com Vélez, uma reunião com executivos da IRB Brasil Resseguros, incluindo o presidente da empresa, Marcos Falcão.

Antes de voltar às férias, Haddad deve despachar do gabinete em São Paulo na tarde desta terça-feira. Não há previsão de fala do ministro à imprensa.