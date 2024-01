Governo vai propor agenda a lideranças empresariais em fevereiro sobre reoneração, diz Marinho

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou nesta terça-feira, 9, que o governo debaterá a reoneração da folha de pagamentos com lideranças empresariais em fevereiro e disse ter tempo até abril para ampliar o diálogo sobre o tema. A fala de Marinho ocorreu ao lado do secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, após participar de reunião com representantes de centrais sindicais.

Era esperada a presença do secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, no encontro, mas ele está no Palácio do Planalto, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros, para tratar de questões indígenas.

"É início de processo. Na visão do governo, o tema da desoneração está errado e é preciso correção de rumos", afirmou Marinho. "Mostramos dados às centrais. Vamos propor agenda a lideranças empresariais em fevereiro sobre reoneração", acrescentou, pontuando que não houve até então um pedido de mudança da proposta de reoneração.