Empresários da Alemanha buscam parcerias no Ceará; entenda

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) recebeu, no Ceará, empresários alemães que estão analisando oportunidades de investimentos e parcerias estratégicas no Estado.

Esta missão foi organizada pela associação alemã Internationaler Wirtschfaftrats-IWR (Conselho Econômico Internacional), juntamente com a empresa TradePoint-Brasil, e ocorreu nesta segunda, 8.

Para o secretário executivo, Fábio Feijó, foi possível demonstrar na visita as boas oportunidades de negócios do Ceará, principalmente na área do agronegócio, de energias renováveis e de tecnologia.