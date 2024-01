Dólar avança em manhã de noticiário escasso

O mercado de câmbio doméstico iniciou a terça-feira, 9, com alta moderadas, em linha com o cenário internacional, em um ambiente de agenda esvaziada no Brasil e no exterior, e de recesso no Congresso brasileiro.

Na zona do euro, a taxa de desemprego caiu para 6,4% em novembro de 2023, ante 6,5% em outubro, segundo dados da Eurostat. O resultado ficou ligeiramente abaixo expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam manutenção da taxa em 6,5%.

A Eurostat calcula que havia 10,97 milhões de desempregados na zona do euro em novembro. Em relação a outubro, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 99 mil.