Dnit intensifica notificações de dívida por multas de trânsito

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) está intensificando as notificações de dívida de trânsito de forma antecipada ao período de licenciamento dos veículos no Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O intuito é alertar para as medidas que a Autarquia dispõe, logo, a notificação de dívida não vem acompanhada de boleto bancário para pagamento. Aquele que tiver débitos deve consultar o portal de multas de trânsito para quitá-los. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine As informações dos usuários são coletadas pelo Dnit através do banco de dados da Receita Federal. O órgão monitora 24 horas por dia os veículos com débitos em circulação nas rodovias federais, a partir dos dados de tráfego coletados pelos radares, com informações abertas disponíveis no site.

De acordo com o coordenador de multas e educação para o trânsito, Julio Cesar Donelli Pellizzon, quem receber a notificação de dívida pode consultar a veracidade por meio do site do Dnit. Ele ressalta que toda notificação emitida precede de publicação no Diário Oficial da União e no portal de multas de trânsito. Como reconhecer uma Notificação de Dívida do Dnit Na parte externa da Notificação constam o nome do proprietário do veículo (destinatário) e os contatos da Autarquia: telefone e e-mail. Na parte interna da Notificação há informações de todos os Autos de Infração de Trânsito não quitados, bem como o prazo para pagamento . É importante que o cidadão confira sempre o nome e o CPF ou CNPJ. Ela também informa sobre a s medidas legais cabíveis que o Dnit pode tomar em relação ao inadimplente, como a publicação do nome do devedor no Diário Oficial da União (DOU) e no Portal de Multas de Trânsito, observadas as condições impostas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O Dnit alerta que o cidadão que não quita os débitos no prazo estipulado pode ser inscrito na Dívida Ativa, gerando acréscimo de encargos moratórios e demais medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis, segundo a Lei nº 6.830/1980. Além de ter o CPF ou CNPJ incluído no Banco de Dados Pessoais mantido pelo Dnit, podendo, nos termos da Lei nº 12.414/2011 , ter essas informações compartilhadas com entidades de proteção ao crédito, que poderão utilizá-las para geração de score na análise de risco para liberação de créditos. Além disso, o devedor ainda fica sujeito à inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), de acordo com a Lei nº 10.522/2002 .