Costa Filho: Lula deve anunciar Navegue Simples em fevereiro e visitar porto de Itajaí em março

O ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve anunciar o programa Navegue Simples, para desburocratizar o setor portuário, em fevereiro, e visitar o porto de Itajaí em março. Ele deu as declarações no Palácio do Planalto depois de reunião com Lula.

"É um porto de Itajaí que já chegou a gerar mais de 4 mil empregos naquela região. Ele, infelizmente, ficou inviabilizado no governo passado, e o presidente Lula nos deu a orientação de a gente tirar o quanto antes esse porto do papel. Que ele volte, de fato, a operar", declarou o ministro.

"A ideia é que, depois de finalizar toda a questão operacional do porto de Itajaí, o presidente Lula vá ao Estado poder fazer esse anúncio", declarou Costa Filho. A expectativa é que isso seja feito até o fim de março, disse o ministro.