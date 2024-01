Bolsas da Europa fecham em baixa, com crescente incerteza sobre pouso suave na região

As bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 9, em um quadro de crescente incerteza sobre a capacidade das principais economias da região de alcançarem um pouso suave, fenômeno no qual a inflação é controlada sem induzir contração à atividade.

A produção industrial da Alemanha teve inesperada queda de 0,7% em novembro ante outubro, conforme dados informados no período da manhã.

Para o Commerzbank, junto com o desempenho do varejo, o dado aponta para uma contração do Produto Interno Bruto (PIB) alemão no quarto trimestre de 2023. "O ponto de partido para o novo ano se deteriorou", afirma o banco.