Banco do Brasil desembolsa R$ 3,5 bi via programas do BNDES em 2023

O Banco do Brasil fez desembolsos de R$ 3,5 bilhões nos programas de investimento do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2023. Em 2022, haviam sido aplicados R$ 154 milhões, de acordo com o banco público.

No ano passado, cerca de um terço dos recursos foi direcionado a produtores rurais e cooperativas, e o restante, para micro, pequenas, médias e grandes empresas. O BB é um dos repassadores de empréstimos em programas do BNDES, e revisou as estratégias, além de fortalecer a parceria com o banco de fomento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para as empresas, o BB financia obras para implantação, ampliação e modernização de empreendimentos, além da aquisição de máquinas, equipamentos, ônibus, caminhões, itens de informática e automação, e também para sistemas industriais e bens industrializados utilizados na atividade econômica. O banco atua com as linhas BNDES Automático e Finame.