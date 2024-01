Arábia Saudita vende o equivalente a US$ 12 bilhões em títulos, a maior emissão desde 2017

A Arábia Saudita vendeu o equivalente a US$ 12 bilhões em títulos na terça-feira, 9, na maior emissão do reino desde 2017, à medida que enfrenta custos crescentes para diversificar a sua economia longe do petróleo.

O acordo em três partes inclui títulos com vencimento em 2030, 2034 e 2054. Os investidores enviaram ordens de US$ 30 bilhões no total.

O nível da dívida pública do país, embora ainda pequeno em comparação com outros países, deverá aumentar para 26,9% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2026, em comparação aos 24,8% do ano passado.