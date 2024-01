Superintendência do Cade aprova criação de joint venture entre a Cosan e a Nuveen

A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a criação de uma joint venture entre a Cosan S.A e Nuveen Natural Capital Latam Gestão de Ativos Ltda. O despacho pela aprovação da operação está publicado na edição desta segunda-feira, 8, do Diário Oficial da União .

Ainda de acordo com informações do Cade, a Nuveen é atualmente a gestora de propriedades rurais detidas pela Cosan, pela TIAA (Grupo Teachers Insurance and Annuity Association of America) e demais investidores.

"Após a operação, a gestão de ativos de propriedades rurais localizadas na América Latina será aportada para a Radar Gestora, que passará a ser controlada conjuntamente pela Cosan e pela Nuveen", diz o documento.