Saudi Aramco reduz preços de petróleo para Ásia e outras regiões

A Saudi Aramco, estatal petrolífera da Arábia Saudita, decidiu reduzir os preços do petróleo para clientes de todas as regiões, incluindo a Ásia, seu maior mercado. Segundo tabela publicada pela Dow Jones Newswires, os preços da Aramco por barril de petróleo para compradores da Ásia e também dos EUA cairão US$ 2 em fevereiro ante janeiro. Já para a Europa e região do Mediterrâneo, os descontos irão variar de US$ 1,5 a US$ 2 por barril, conforme a tabela. Com informações da Dow Jones Newswires.