Poupança tem saque líquido de R$ 87,819 bi em 2023, o segundo maior da série histórica, diz BC

A caderneta de poupança registrou forte saída de recursos em 2023. Dados divulgados nesta segunda-feira, 8, pelo Banco Central (BC) mostram que as retiradas superaram as aplicações em R$ 87,819 bilhões no ano passado, o segundo pior resultado da série histórica iniciada em 1995.

Com apenas dois meses positivos no ano - junho e dezembro - o saque líquido de 2023 só não superou o recorde negativo de 2022, quando a saída da poupança totalizou R$ 103,237 bilhões. O último ano com captação líquida foi 2020, com ingressos de R$ 166,309 bilhões na caderneta em meio à pandemia de covid-19.

Em dezembro, houve ingresso líquido de R$ 13,771 bilhões. O resultado foi o melhor para o mês desde 2020, quando houve captação líquida de R$ 20,601 bilhões.