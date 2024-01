Ouro fecha em baixa, mas permanece acima da marca de US$ 2 mil por onça-troy

O contrato futuro do ouro fechou em baixa, mas ainda permanece acima da marca de US$ 2 mil por onça-troy. Analistas destacam que, apesar da queda desta segunda-feira, 8, as perspectivas são positivas para o preço do metal precioso.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para fevereiro de 2024 fechou em baixa de 0,80%, a US$ 2.033,50 por onça-troy.

O City Index destaca que o metal permanece contido e que, até a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA na quinta-feira, o dólar deverá seguir sob pressão - o que poderá beneficiar o ouro, que é negociado internacionalmente pela moeda americana.