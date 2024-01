FGV: Indicador Antecedente de Emprego sobe 2,3 pontos em dezembro ante novembro, a 77,3 pontos

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) subiu 2,3 pontos na passagem de novembro para dezembro, para 77,3 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o IAEmp cresceu 0,3 ponto.

"Depois de uma sequência de resultados negativos, o IAEmp encerra 2023 com sinalização positiva. Ainda é cedo para comemorar o resultado, principalmente pelo patamar que o indicador se encontra. O ritmo para 2024 ainda está em aberto e vai depender muito de como a atividade econômica vai reagir ao longo do ano. Para manter a trajetória positiva e aumentar as expectativas sobre contratação, são necessários sinais claros de retomada e redução de incerteza no país", avaliou Rodolpho Tobler, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

O IAEmp sugere expectativa de geração de vagas adiante, quanto maior o patamar, mais satisfatório o resultado. O indicador é formado por uma combinação de séries extraídas das Sondagens da Indústria, de Serviços e do Consumidor, todas apuradas pela FGV. O objetivo é antecipar os rumos do mercado de trabalho no País.