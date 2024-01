Encomendas à indústria da Alemanha sobem 0,3% em novembro ante outubro, mas decepcionam

As encomendas à indústria da Alemanha subiram 0,3% em novembro ante outubro de 2023, segundo dados com ajustes sazonais divulgados nesta segunda-feira, 8, pelo escritório de estatísticas do país, o Destatis. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 1% no período.

O desempenho positivo se deve às encomendas domésticas, que avançaram 1,4% em novembro ante o mês anterior. As encomendas externas, por outro lado, sofreram contração de 0,4%.

Na comparação anual, as encomendas totais apresentaram queda de 4,4% em novembro. Neste caso, o consenso da FactSet era de declínio bem menor, de 1,5%. O Destatis também revisou levemente para baixo a variação mensal das encomendas à indústria alemã em outubro, de perda de 3,7% para recuo de 3,8%.