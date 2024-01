Dólar tem queda leve, seguindo exterior e em dia de agenda fraca

O mercado de câmbio doméstico iniciou a semana em ritmo lento e com pouco apetite por negócios. Em um pregão morno, o dólar à vista encerrou em baixa de 0,04%, cotado a R$ 4,8702, com oscilações de pouco mais de três centavos entre a mínima (R$ 4,8643) e a máxima (R$ 4,9008). Lá fora, o dólar recuou na comparação com seus pares, como o euro, e apresentou comportamento sem direção única em relação a divisas emergentes e de países exportadores de commodities, em dia marcado por tombo de mais de 4% das cotações do petróleo, após a Arábia Saudita anunciar redução de preços.

Segundo operadores, com a agenda doméstica esvaziada e na expectativa por números de inflação nos aqui e nos EUA nesta semana, investidores adotaram uma postura mais cautelosa, evitando apostas mais firmes. Principal termômetro do apetite por negócios, o contrato de dólar futuro para fevereiro recuou 0,18%, aos R$ 4,8845, e movimentou pouco mais de US$ 10 bilhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O diretor de investimentos da Alphatree Capital, Rodrigo Jolig, observa que não há fatos novos, neste momento, que possam alimentar uma nova onda de valorização de ativos emergentes como real. Com o quadro doméstico fiscal em segundo plano neste início de ano, apesar dos ruídos políticos entre Congresso e governo no tema da desoneração, as atenções estão voltadas às apostas para o início de corte de juros nos EUA.