Custo dos materiais escolares sobe até 9% em 2024, segundo fabricantes

De acordo com a educadora financeira, Aline Soaper, para conseguir driblar a alta de preços nos itens e nas tarifas escolares, o ideal é que a família tenha se programado ao longo de 2023 para esse gasto de início de ano.

"Se a família não se preparou para as compras escolares esse será um momento importante para fazer ajustes e, assim, não comprometer o orçamento familiar. O ideal é avaliar os gastos que podem ser cortados e as reservas que podem ser utilizadas", explica.

Além disso, ela afirma que é importante avaliar as as necessidades do aluno e da família. "Se a fase é de aperto no orçamento, o melhor é abrir mão de produtos com marcas licenciadas e personagens, dando assim preferência aos materiais mais simples."

Isso porque, segundo a própria, a diferença entre um material com personagens licenciados e outro que não tenha esse tipo de referência, por exemplo, pode chegar a 100% do valor. Assim, deve-se atentar também para os materiais obrigatórios.

Outra dica que a educadora financeira fornece é que os pais façam um reaproveitamento dos itens escolares utilizados no ano anterior.