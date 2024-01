Bolsas da Europa operam em baixa, com perdas lideradas pelo setor petrolífero

As bolsas europeias operam em baixa na manhã desta segunda-feira, 8, mantendo o sentimento negativo da primeira semana de 2024 e com perdas lideradas por petrolíferas, enquanto investidores monitoram dados econômicos locais e aguardam, mais adiante, nova leitura da inflação ao consumidor (CPI) dos EUA.

Por volta das 6h10 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,18%, a 475,53 pontos. O setor petrolífero e de gás tinha a maior queda, de 1,58%, à medida que as cotações do petróleo caíam em torno de 1% após a Arábia Saudita anunciar cortes nos preços da commodity.

De madrugada, um indicador de encomendas à indústria alemã decepcionou com avanço menor do que o esperado. Vão ser divulgados nesta segunda números do varejo e de confiança da zona do euro.