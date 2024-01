Bolsas da Ásia fecham em baixa, após falência de conglomerado financeiro chinês

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/01/2024 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, com a piora do sentimento após um grande conglomerado financeiro chinês pedir falência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na semana passada, o Zhongzhi Enterprise Group, um "shadow bank" (banco paralelo) que fornecia empréstimos ao setor imobiliário chinês, teve pedido de falência e liquidação aceito por um tribunal de Pequim. Além disso, um grande executivo da subsidiária de veículos elétricos da problemática incorporadora China Evergrande foi preso sob suspeita de "crimes" não especificados.