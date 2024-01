Pelo 2º dia, Alaska Airlines suspende vôos de aviões Boeing 737 por perda de porta

A Alaska Airlines suspendeu neste domingo, 7, pelo segundo dia seguido, os voos com aviões Boeing 737 MAX-9. A decisão foi tomada porque autoridades federais americanas disseram que as aeronaves precisariam passar por mais manutenção técnica para garantir a segurança dos aviões. Na sexta-feira, 5, uma porta extra de um avião da empresa caiu em pleno voo. Os voos no Brasil também estão suspensos.

Cerca de 18 aeronaves do modelo tinham voltado a voar no sábado, após inspeções iniciais. O avião, que transportava 171 passageiros e seis tripulantes, fez um pouso de emergência no Aeroporto Internacional de Portland (EUA).

A companhia aérea disse em comunicado que a decisão foi tomada após receber um aviso da Administração Federal de Aviação (FAA), a agência regulatória de aviação dos Estados Unidos, de que trabalhos adicionais poderiam ser necessários. Outros modelos da família do 737 não foram afetados.