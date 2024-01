Superávit comercial cresce 60,6% e é recorde

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 9,36 bilhões em dezembro, o que levou o País a fechar com US$ 98,838 de saldo em 2023 - resultado recorde, 60,6% maior que o registrado em 2022.

De acordo com dados divulgados nesta sexta, 5, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), o valor do ano passado foi alcançado com exportações de US$ 339,673 bilhões (alta de 1,7% ante 2022) e importações de US$ 240,835 bilhões - recuo de 11,7% ante o ano anterior. Em dezembro, as exportações somaram US$ 28,839 bilhões, e as importações alcançaram US$ 19,479 bilhões.

O resultado para o ano superou todas as expectativas da pesquisa do Projeções Broadcast, cujo intervalo era de US$ 96,2 bilhões a US$ 98,4 bilhões, com mediana em US$ 97,1 bilhões.