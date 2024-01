Usuários relatam dificuldades para emitir boleto do IPVA

O Governo do Ceará liberou a emissão do boleto do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 na última terça-feira, 2 , mas usuários estão relatando dificuldades para realizar o pagamento nesta sexta-feira, 5.

A tabela com o valor do imposto de todos os veículos está disponível no Diário Oficial do Estado para consulta.

Os valores para pagamento devem ser consultados pelo aplicativo Meu IPVA, na opção “Valor do IPVA por veículo”, ou pelo Portal de Serviços no site da Sefaz-CE.

A priori, é só selecionar marca, modelo, versão e ano de fabricação do veículo. Com o valor em mãos, multiplique-o pela alíquota (valor venal x 1% a 3,50%).

O pagamento por crédito pode ser feito por meio de cartões vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco, de acordo com a Sefaz-CE.

O IPVA 2024 pode ser pago via Pix ou em qualquer agência bancária credenciada, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste, Bradesco, Santander, Itaú e Casas Lotéricas.

A Sefaz alertou, no entanto, que é necessário ter cuidado ao realizar o pagamento. O nome do favorecido deve ser Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, com o CNPJ 07.954.597/0001-52.

Como faço para emitir o DAE do IPVA?

No caso do Ceará, é preciso acessar o site da Sefaz-CE, irem Portal de Serviços e procurar a aba Emitir DAE de Pagamento do IPVA.

Isenção do IPVA



De acordo com a Lei Nº 12.023/92, estarão isentas do IPVA as pessoas com deficiência, os táxis, ônibus urbanos, metropolitanos e intermunicipais, micro-ônibus, vans, topics, veículos com mais de 15 anos, entre outros.

Descontos do IPVA

Os tributos podem ter descontos de até 10% por meio do programa Sua Nota Tem Valor, com 5% de abatimento. Para saber mais sobre os descontos do programa acesse aqui.

Outros 5% devem se somar a isso caso o pagamento seja feito em cota única até o dia 31 de janeiro de 2024.

Entretanto, o pagamento parcelado só permitirá a dedução conquistada via Sua Nota Tem Valor.



Plantão Fiscal

A Sefaz-CE disponibilizou o número (85) 3108-2200 para mais informações, além do site, do aplicativo Meu IPVA e do Assistente Virtual no WhatsApp no número (85) 3108-1404.



