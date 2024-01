Maersk evitará Mar Vermelho e Golfo de Áden 'no futuro previsível', após ataques rebeldes

A Maersk anunciou que estenderá uma pausa já em andamento "pelo futuro previsível" no tráfego de seus navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden. A companhia de transporte marítimo dinamarquesa recorrerá a uma rota mais ao sul, pelo Cabo da Boa Esperança, o que provoca atrasos e também maior custo.

A empresa lembra que, em 2 de janeiro, havia anunciado uma pausa no tráfego no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, diante de ataques recentes, atribuídos a rebeldes houthis do Iêmen.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A situação "permanece altamente volátil" e "toda a inteligência disponível para nós confirma que o risco de segurança continua em um nível significativamente elevado", afirma a Maersk.